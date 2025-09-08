‘Operazione nostalgia’, docce non funzionanti al Granillo. Siclari (FIG): “Reggio piazza di figuracce internazionali”

“Operazione nostalgia” è passata dalla nostra città travolgendoci di ricordi ed emozioni per un glorioso passato, anche della nostra Reggina, che non dimenticheremo mai. Il Granillo teatro per un solo giorno di scenari d’altri tempi, di “cucchiai”, dribbling e gol capaci di farci tornare a quei giorni, a quegli anni meravigliosi quando lo stadio era strapieno e festante ogni domenica.

Reggio si dimostra capace di accogliere, anzi si mostra ansiosa, bisognosa di eventi di questo genere, ma non può non inorridire alla notizia trapelata su testate on line (e mai smentita!) che vedrebbe i numerosissimi e famosi calciatori presenti non avere potuto usufruire di una doccia a fine partita a causa della mancanza di acqua negli spogliatoi del Granillo”. Queste le parole di Bruno Siclari di Forza Italia Giovani.

Prosegue Siclari.

“Reggio piazza di eventi mondiali”, tuona fiero il Sindaco Falcomatà, sempre pronto a cavalcare onde non generate dalla sua amministrazione, senza rendersi conto e fare ammenda del gravissimo disservizio che. non si ha difficoltà a credere. si sia davvero registrato, tenendo conto che l’intera zona stadio risulta a secco ogni sera dopo le 20:00.

Se confermata e non smentita, questa notizia si chiama “figuraccia internazionale”, a conferma di un’ Amministrazione incapace di provvedere persino all’ordinaria amministrazione e che riserba necessariamente alla città queste pagine di vergogna: una serata illuminata da una manifestazione di prestigio che si conclude in bruttezza, con le star del calcio mondiale costrette a correre sudate in albergo per potersi degnamente lavare.

Sarebbe probabilmente l’ultima perla di incapacità che Falcomatà regala alle cronache di un decennio fallimentare come quello che ci ha fatto vivere prima di alzarsi da quella poltrona di Sindaco alla ricerca di una continuità carrieristica personale che lascia ferite profonde nel tessuto sociale reggino. È quello che tutti i cittadini sperano vivamente: vederlo prestissimo fuori definitivamente da Palazzo San Giorgio”, conclude l’esponente di Forza Italia Giovani.