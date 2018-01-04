Ospedale Metropolitano, un corso di formazione gratuito per diventare volontario ABIO
Secondo incontro propedeutico per chi vuole diventare volontario ABIO: lunedì 15 gennaio al Centro Studi Spinelli, con iscrizione gratuita via email
04 Gennaio 2018 - 18:24 | di Pasquale Romano
Sta per prendere il via il Corso di Formazione per volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale –
ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino.
ABIO HA BISOGNO ANCHE DI TE
Per diventare volontario ABIO è necessario seguire un corso di formazione.
Per consentire a chi non ha potuto partecipare al primo incontro pre-informativo e per tutti gli interessati, avrà luogo un secondo incontro propedeutico
LUNEDI’ 15 GENNAIO
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
presso
il Centro Studi “A. Spinelli”
sito accanto al CUP I° piano
(Ospedali Riuniti)
Per partecipare è indispensabile iscriversi via email.
L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.
Informazioni ed iscrizioni:email: abiorc@live.it – Tel: 3278437087
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