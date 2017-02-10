‘Il Padre d’Italia’, secondo film del reggino Fabio Mollo. Trailer e data d’uscita – VIDEO

Pronto ad uscire nelle sale ‘Il Padre d’Italia’, secondo lungometraggio del regista reggino Fabio Mollo. Reduce dal successo dell’opera prima, ‘Il Sud è niente’, e dall’indimenticabile esperienza vissuta sul set di ‘The Young Pope’ al fianco di Paolo Sorrentino, Fabio Mollo ha completato il suo secondo film, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 marzo.

Ai microfoni di Citynow, Mollo aveva raccontato sia della soddisfazione per aver lavorato con Sorrentino, che del prossimo film in uscita (CLICCA QUI). Protagonisti de ‘Il Padre d’Italia’ Isabella Ragonese e Luca Marinelli, quest’ultimo in rampa di lancio dopo il grande successo ottenuto con ‘Lo chiamavano Jeeg Robot: “La definirei una commedia drammatica. Racconta il momento molto delicato che la generazione dei trentenni sta attraversando, in un paese che ci vuole ancora figli, piuttosto che adulti”, cosi il regista reggino aveva in sintesi racchiuso l’idea del film.

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