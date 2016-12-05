Pagliacci clandestini presentano il progetto ‘GREECE – persone che incontrano persone’

Cinque attori, un fotografo e un conoscitore del territorio hanno portato il teatro nei campi profughi greci: il progetto si presenta il 7 dicembre

Mercoledì 7 dicembre c.a. alle ore 10:30 verrà presentato, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, il progetto “GREECE – persone che incontrano persone”. Dal 28 di settembre al 3 di ottobre i Pagliacci Clandestini sono sbarcati a Salonicco dando inizio al progetto “Greece – persone che incontrano persone”. Questa iniziativa si realizza grazie alla collaborazione con Enzo Infantino, conoscitore del territorio e con esperienza di missioni di solidarietà all’estero.

I partecipanti e il viaggio autofinanziato

Il gruppo composto da cinque attori della compagnia Pagliacci Clandestini, dal fotografo professionista Pietro Politi e da Enzo Infantino. Un progetto totalmente autofinanziato. Prima della partenza i partecipanti e l’associazione si sono adoperati per una raccolta di fondi e beni di prima necessità: vestiario, medicine e giochi da lasciare nei campi profughi greci.

I Pagliacci Clandestini hanno portato il teatro nei capi profughi incontrando circa 2000 persone. Il viaggio in Grecia rappresenta solo il primo step del progetto “Greece – persone che incontrano persone”, questo ha l’obiettivo più generale di sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sulle condizioni che vivono tutte quelle persone bloccate ancora oggi nei campi profughi in Grecia. Nello stesso tempo di iniziare un lavoro sul territorio per raccontare le condizioni dei migranti che raggiungono la penisola italiana. Durante l’incontro verranno rese note tutte le prossime iniziative che la carovana metterà in campo nei prossimi mesi.

Il programma della presentazione al Consiglio regionale

Programma

Ore 10:30 – visita della reportage fotografico “Magazzini di anime” realizzata dal fotografo Pietro Politi. Il reportage vuole raccontare la situazione dei rifugiati curdo-siriani in Grecia, in alcuni dei campi tra Salonicco e il confine con la Macedonia.

Ore 11:00

Saluti Dott. Nicola Irto – Presidente del Consiglio regionale della Calabria Introduce e modera Dott.ssa Paola Suraci – direttore di immezcla.it – magazine online sugli stranieri in Italia

Ore 11:30

Collegamento in diretta da uno dei campi profughi in Grecia con Mosa Kalil rifugiato di guerra Curdo Siriano fuggito da Aleppo con la sua famiglia.

Interverranno

Dott.ssa Federica Roccisano – Assessore alla Scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili della Regione Calabria.

Dott.ssa Mirella Nappa – Dirigente Ufficio VI° Ambito Territoriale MIUR Reggio Calabria

Enzo Infantino – Volontario Indipendente, impegnato in missioni umanitarie all’estero

Dott. Santo Nicito – Coordinatore e presidente – Associazione Pagliacci Clandestini