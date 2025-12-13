A Palazzo Alvaro la ‘Festa dell’atletica calabrese’ del Comitato regionale Fidal

E’ iniziata con la “Festa dell’Atletica calabrese”, nella sala Perri di Palazzo Alvaro, la due giorni che il Comitato Regionale Fidal ha dedicato ad uno degli sport più belli e completi dell’intero panorama agonistico. Prima di “Asta in Piazza”, la manifestazione che in Piazza De Nava (oggi, 13 dicembre) vede gareggiare in pedana i migliori atleti ed atlete della specialità del salto, nella sede della Città Metropolitana (ieri, 12 dicembre) si è tenuta la premiazione di sportivi, dirigenti, tecnici e giudici di gara che si sono particolarmente distinti nell’ultima stagione.

A consegnare alcuni dei riconoscimenti è stato anche il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, parlando di “un fine settimana da incorniciare per il mondo dell’atletica leggera calabrese“.

Nel ringraziare il presidente della federazione regionale, Vincenzo Caira, per “aver voluto, insieme alla federazione di Reggio Calabria, organizzare questi due eventi nella nostra città“, il consigliere Latella ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione “rivolto a discipline così nobili che coinvolgono ed educano all’attività sportiva tantissimi giovani“.

“Riponiamo massima attenzione verso l’atletica – ha detto – anche attraverso interventi sostanziali come la riqualificazione del Campo Coni, una struttura storica che sarà dotata di una pista ad otto corsie in grado di ospitare competizioni di livello internazionale“.

«Merito, soprattutto – ha aggiunto – dell’impegno e della visione del sindaco Giuseppe Falcomatà che ha scelto di puntare sull’ammodernamento complessivo dell’impiantistica sportiva cittadina. Il Campo Coni sarà, dunque, un punto d’eccellenza dell’atletica leggera sia calabrese sia del Mezzogiorno d’Italia».

Quindi, Giovanni Latella si è complimentato con gli atleti, le atlete e le società che “con dedizione e passione dedicano tutto loro stessi in discipline che insegnano i valori dell’impegno, della lealtà e del rispetto, andando oltre qualsiasi risultato agonistico. A loro va riconosciuto il grande merito per il ruolo educativo che svolgono quotidianamente“.

“L’Amministrazione comunal continuerà a sostenere lo sport come strumento di inclusione, benessere e sviluppo della comunità“.