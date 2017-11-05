A Palazzo Piacentini l’iniziativa ‘Domenica al Museo’
Ingresso gratuito la prima domenica del mese: il MArRC è aperto fino alle 19:30 con i Bronzi di Riace e due esposizioni temporanee
05 Novembre 2017 - 11:05 | di Vincenzo Comi
Torna oggi l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo guidato da Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei, aree archeologiche e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa #domenicalmuseo ha visto registrare in tutte le sue edizioni oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.
Anche il MArRC aderisce all’iniziativa. Fino alle 19:30 sarà possibile visitare il Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria con i suoi Bronzi di Riace e due esposizioni temporanee che raccontano la storia dello Stretto l’una, la grande maestria dei restauratori l’altra.
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