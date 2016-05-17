Paolo Conte in concerto a Reggio Calabria
Il Maestro torna in Calabria per un concerto storico in Piazza del Castello Aragonese il 28 luglio, premio a Fatti di Musica e al pubblico calabrese
17 Maggio 2016 - 09:56 | di Vincenzo Comi
Il grande PAOLO CONTE ritorna in Calabria per uno storico appuntamento in Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria il prossimo 28 luglio. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.
Biglietti in vendita a breve nei punti abituali e Ticketone (solo posti a sedere).
Un evento irripetibile per le numerose richieste che riceve il Maestro da tutto il mondo. Questo concerto è un premio a Fatti di Musica e al calore del pubblico calabrese, preferiti ad altre località in attesa da anni per un suo evento.
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