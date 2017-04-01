I Parchi calabresi insieme alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Aspromonte, Sila, Pollino e Serre portano a Fieramilanocity un'offerta integrata di turismo sostenibile nello stand della Regione

L’obiettivo è proporre percorsi di turismo sostenibile, tutelando le risorse naturalistiche e ambientali e valorizzando gli aspetti d’eccellenza legati alle tradizioni culturali ed enogastronomiche.

E’ un’offerta a 360° quella che, anche quest’anno, i tre Parchi Nazionali di Aspromonte, Sila e Pollino e il Parco Regionale delle Serre, sotto il coordinamento di Federparchi Calabria, presenteranno alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si svolgerà presso “Fieramilanocity” dal 2 al 4 aprile, dove saranno ospiti nello stand messo a disposizione dalla Regione Calabria, che conferma l’attenzione verso le aree protette del suo territorio.

L’evento milanese, consolidato punto d’incontro internazionale per operatori del settore, appassionati e stakeholders, rappresenta una vetrina fondamentale per promuovere il territorio dei Parchi e gli aspetti legati all’identità delle comunità locali, implementando l’interscambio di informazioni e comunicazioni.

Un’offerta integrata dei tre parchi calabresi

I tre parchi calabresi presenteranno un’offerta integrata, in un percorso di sintesi e prospettive che unisce le Aree Protette calabresi con l’intento di trasformare in feedback positivo, per l’intera Regione, l’insieme delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, tutti segmenti molto attrattivi. D’altronde le nuove traiettorie del turismo indicano quello naturalistico in costante aumento: cresce la domanda, specie su quelle aree che mantengono l’unicità del proprio patrimonio boschivo e naturalistico.

Attraverso l’attività di promozione alla Bit, si vuole dunque intercettare la forte richiesta di “ecoturismo” nel senso più ampio del termine, dopo aver recentemente presentato l’offerta outdoor a Modena, appuntamento tematico che richiama appassionati ed aziende.

La presenza alla Borsa del Turismo rientra nella più ampia strategia di promozione avviata dai Parchi calabresi, impegnati nei percorsi virtuosi della Cets (Carta Europea del Turismo Sostenibile), importante certificazione promossa da Europarc che punta allo sviluppo del turismo sostenibile, e nella predisposizione di strategie congiunte di marketing territoriale.

Chi sarà presente alla Bit di Milano

Alla Bit saranno presenti: il Presidente del Parco dell’Aspromonte e Coordinatore di Federparchi Calabria Giuseppe Bombino, il Presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, il Commissario Straordinario del Parco della Sila, Sonia Ferrari ed il Commissario Straordinario del Parco Regionale delle Serre Mimmo Sodaro.