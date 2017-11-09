Sabato 11 Novembre alle ore 11:00 presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro, alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Presidente della Commissione Toponomastica Giuseppe Cantarella, e delle altre autorità cittadine, si terrà la cerimonia di intitolazione di Via Giovanni Scudo, che sostituisce nella denominazione la Via Longitudinale del popoloso quartiere della zona sud della Città.

Giovanni Scudo fu innanzitutto uno stimato educatore, maestro e pedagogista. Iscritto e militante nel Partito Comunista Italiano, fu eletto al Consiglio Regionale in occasione delle prime elezioni del Giugno del 1970. Si tratta di un personaggio che ha sempre costituito un importante punto di riferimento per la comunità pellarese, ed il suo nominativo si colloca, adesso, accanto a quello di Consolato Paolo Latella, di Cosimo Cardea, ed agli altri che la Commissione Toponomastica ha indicato per arricchire e riqualificare la toponomastica di Pellaro.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria