Dal 3 aprile scorso sono in corso le manutenzioni arboree dello storico Viale delle Rimembranze di Pellaro. Si tratta di 16 alberi di frassino che ricordano le vittime della prima guerra mondiale e che costituiscono la porta di accesso al quartiere della zona sud della città dallo svincolo della Statale 106.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici è stato riscontrato l’attacco di funghi cariogeni e di carie che hanno reso necessario l’abbattimento di 4 alberi a causa dell’imminente pericolo di rottura di branche.

Il tronco cavo e il pericolo di rottura

Sebbene apparentemente sani esternamente gli alberi abbattuti presentavano infatti un tronco ormai cavo che minava il loro equilibrio statico tanto da provocare lo schianto irrimediabile.

L’amministrazione comunale è ben consapevole del valore storico del Viale delle Rimembranze di Pellaro, quale giusto tributo alla memoria dei caduti e quale continuo monito alle giovani generazioni che non hanno conosciuto le devastazioni della guerra.

Il piano di sostituzione dei 4 alberi abbattuti

L’amministrazione comunale per tramite dell’Assessorato all’Ambiente rassicura inoltre i cittadini della natura dovuta e obbligata del taglio, dettato dalle elementari norme di precauzione rivolte alla sicurezza e l’incolumità pubblica a seguito di riscontri diagnostici molto chiari.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà nel porre il proprio plauso alla sensibilità di tutti coloro che manifestano cura e attenzione in ogni parte della città al patrimonio arboreo e alle necessità di una città sostenibile, assicura che i 4 alberi abbattuti saranno sostituiti con la messa a dimora delle medesime specie colturali adottate per il viale delle Rimembranze, seguendo le necessarie indicazioni degli esperti del settore.

Nel rinnovare l’appello alla condivisione e alla partecipazione, il Primo cittadino auspica la continua collaborazione dei cittadini a sostegno della crescita e rinascita della città di Reggio Calabria.