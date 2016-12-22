Performance interattiva e laboratorio di scrittura presso ‘L’Aquilone’

Giovedì 29 dicembre alle ore 17.00, in collaborazione con “SpazioTeatro” e “La Biblioteca dei Ragazzi”, presso “L’Aquilone” avrà luogo una performance interattiva ed un laboratorio di scrittura dal titolo “Racconti delle stelle” con Anna Calarco e Samuel Nava. La performance, che consiste in una prima fase di lettura, narrazione e ascolto ed una seconda fase di scrittura che coinvolge direttamente i partecipanti, ruota intorno a miti e leggende legate alle costellazioni. Prima della scrittura l’uomo leggeva il cielo e vi scopriva dei segni, delle immagini, che diventavano parole, storie, racconti. Due personaggi, una giovane donna (Zal) e un bambino (Manas), accompagneranno i partecipanti in un viaggio narrativo nel quale ogni oggetto, ogni parola, ogni gesto ha un sapore mitologico e quasi sacro. La performance è il primo appuntamento per far conoscere il cosmo ai bambini. In primavera sarà prevista una visita al Planetario. Possibilità di replica venerdì 30 dicembre. É obbligatoria la prenotazione al 328.9358581. Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 20 bambini.