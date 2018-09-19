Dopo l'avviso di sgombero la Viola potrebbe cambiare strategia sul Centro Sportivo di Modena: cosa filtra da via Pio XI e il nodo con la Città Metropolitana

di Matteo Occhiuto – L’ennesima, intricata, querelle sull’impiantistica sportiva a Reggio Calabria potrebbe, a breve, arricchirsi di un nuovo capitolo. Le schermaglie fra la Città Metropolitana e la Viola di Aurelio Coppolino sul Centro Sportivo di Modena, infatti, non accennano ad affievolirsi ed, anzi, potrebbero sfociare in uno scontro che, senza dubbio, rischia di non far bene a nessuno.

Le indiscrezioni che filtrano da via Pio XI vedrebbero, infatti, l’intenzione di variare la strategia annunciata dall’AU neroarancio. Nella conferenza di sabato, Coppolino aveva annunciato di non voler occupare il Pianeta Viola, senza le corrette autorizzazioni istituzionali dopo l‘avviso di sgombero della struttura, ad appena un mese dall’insediamento voluto dalla stessa CM, ricevuto dal club cestistico lo scorso 7 settembre. Uno scenario che aveva destato parecchio stupore, non solo per le spese già sostenute dalla società per dei lavori già avviati di restyling dello storico centro sportivo, ma anche per le tempistiche e le modalità comunicative dell’amministrazione cittadina.

Oggi, invece, l’intenzione della Viola sarebbe quella di occupare il Pianeta fino ad eventuale (forzato?) sgombero dello stesso. Da, capire, adesso, quali saranno le reazioni della Città Metropolitana: sarà finalmente dialogo o si aprirà definitivamente una frattura fra le parti?