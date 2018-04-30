Sabato 28 Aprile si è tenuto, presso i locali della Botteguccia di PIetraKappa, un partecipato incontro con il dott. Pasquale Faenza sul tema “Bergamotto: l’essenza dello spirito. Un viaggio nella storia del bergamotto da Norimberga a Reggio Calabria“.

Dinanzi ad un attento pubblico, Pasquale Faenza, conservatore di Beni Culturali e Storico dell’Arte, ha trattato del viaggio che il pregiato agrume ha percorso durante la sua storia, dalle serre dei collezionisti di alberi fino a Reggio Calabria, dove ha trovato il suo habitat migliore, che lo ha reso il frutto meraviglioso che è oggi. Il dottore Faenza, originario di Bova, ha saputo trasmettere, oltre che alle numerose informazioni raccolte nel corso dei suoi studi in Germania, anche l’emozione di chi, come lui, è nato e cresciuto in terra di bergamotto; da questa sua origine è scaturita la curiosità per la storia, fin qui poco o male conosciuta, per questo frutto che è stato sottratto al mero interesse collezionistico ed è diventato a Reggio quello che è oggi.

Un interessante excursus, accompagnato da una serie di immagini esclusive, cui sono seguiti diversi interventi, fra cui quello del dott. Franco Arillotta che ha ringraziato il dott. Faenza per le sue ricerche, che sottolineano come Reggio sia stata la salvezza del bergamotto.

Appuntamento al prossimo incontro di giovedì 4 maggio, come sempre alle ore 18,30, con il dott. Franco Arillotta che parlerà di San Giorgio: una Chiesa, una Storia, una Fede.