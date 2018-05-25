Alla Botteguccia di PietraKappa la cooperativa di Armo racconta fattoria didattica, orto in affitto e prodotti agli agrumi, con assaggi di marmellate e liquori

Mercoledì scorso la Botteguccia di PietraKappa ha ospitato i soci della Cooperativa agricola Comunità Sant’Arsenio di Armo, i quali hanno intrattenuto il pubblico presente raccontando la loro esperienza di azienda solidale.

I soci hanno raccontato l’idea di partenza, che era quella di rivitalizzare il loro paese utilizzando terreni incolti che sono stati messi a frutto realizzando diverse iniziative: la fattoria didattica, l’orto in affitto, la raccolta differenziata con gli asini. Dalla coltivazione dei terreni con agrumi, la cooperativa ha realizzato dei prodotti come marmellate di agrumi (arance, limoni, mandarino e bergamotto) e liquori il cui sapore nasce da sapienti mix di crema di latte, cacao, mandorla e bergamotto.

Francesco e Marco hanno poi risposto alle numerose domande in merito alle attività della cooperativa, e quindi offerto un assaggio delle marmellate di agrumi, realizzate usando il frutto intero e secondo una ricetta tradizionale, e dei liquori prodotti. Un’altra interessante occasione di conoscenza, nel solco della ormai consolidata tradizione di PietraKappa. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 con Marcello Manti, proprietario del MuseOsteria Il Tipico Calabrese di Cardeto.