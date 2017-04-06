Il pittore Hassan Vahedi ospite de i videodibattiti delle Muse
Un dialogo aperto sulle stagioni della vita a partire dalle immagini: ospite l'artista nato a Teheran, impegnato in una mostra personale in città
06 Aprile 2017 - 19:15 | di Pasquale Romano
Venerdì 7 aprile alle ore 19 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19 si terrà l’ennesimo appuntamento mensile del Laboratorio della Arti e delle Lettere Le Muse denominato “I Videodibattiti”.
Il videodibattito mensile delle Muse
Ancora un inedito appuntamento che, una volta al mese, ed esattamente ogni venerdì – dichiara Giuseppe Livoti – presidente Muse, vede un importante dialogo aperto ed un dibattito curato dalle sollecitazioni visive a cura della referente Sezione Cinema della nostra associazione, il critico Paola Abenavoli.
Un importante momento per discutere sulle dinamiche del nostro tempo, il rapporto sulla vita, la famiglia, i valori veri che identificano quelle che sono “Le stagioni della vita”.
Come ogni Videodibattito Muse un opinionista andrà a creare interazione con il pubblico dopo avere avuto le varie indicazioni visive, raccontando le proprie impressioni, pareri o sensazioni.
L’ospite Hassan Vahedi
In questa occasione e vista la presenza a Reggio Calabria per una mostra personale di pittura, ospitata al Castello Aragonese ci sarà l’artista Hassan Vahedi pittore, scultore e incisore nato a Teheran in Iran, dove si è diplomato in pittura e scultura alla locale Accademia di belle arti. L’artista ha partecipato insieme a letterati ed artisti del suo Paese al gruppo Talere Iran. Giunto in Italia nel 1974, ha studiato pittura con Montanarini e Trotti e scultura con Fazzini e Greco all’Accademia di belle arti di Roma.
Ha esposto a numerose mostre collettive e personali in Italia, Iran, Germania, Francia ed è stato presente al Festival Internazionale dell’Arte per il Dialogo e la Pace tra i Popoli, a numerose edizioni della Rassegna internazionale d’arte contemporanea di Sulmona, all’Arte Fiera di Padova, alla Biennale Internazionale d’Arte di Ferrara, alla Fiera d’arte di Pordenone, alla Rassegna internazionale Libro d’artista.
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