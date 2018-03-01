L’assessorato alle Attività Produttive della città di Reggio Calabria invita i cittadini a partecipare all’iniziativa di Coldiretti Reggio Calabria che nel corso della mattina del prossimo martedì, 6 marzo, offrirà gratuitamente a Piazza Castello di Reggio Calabria, a cura dei propri associati, una spremuta d’arancia locale per festeggiare il felice esito di una iniziativa normativa partita proprio su impulso dei produttori del reggino.

Come è noto, infatti, l’Unione europea nei mesi scorsi ha dato via libera al provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20% il contenuto di succo d’arancia delle bevande analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino.

Questo importante traguardo è di forte sostegno per il comparto locale che traina il mercato nazionale ma « vuole essere celebrato ed evidenziato anche dal Comune di Reggio Calabria che aderisce al cortese invito di Coldiretti Reggio» con l’assessore Saverio Anghelone e lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà che saranno presenti a Piazza Castello « per supportare il comparto dei produttori locali e nello stesso tempo informare i consumatori altresì indirizzandoli verso la scelta di prodotti locali e di qualità.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria