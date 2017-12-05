Dopo un lungo corteggiamento, durato già qualche stagione, finalmente Totò Richichi è un giocatore della Futura.

L’ universale reggino arriva dalla A2 dove ha disputato la prima parte della stagione all’Odissea 2000 del presidente Luigi Marino,dopo essere stato nella scorsa stagione protagonista della promozione in A2 della squadra di Rossano.

Totò ha nel suo curriculum recente altri due campionati sempre di A2 con la gloriosa maglia dell’Augusta.

“Reggino doc, siamo certi – dice a proposito il dg Ferrara, – di avere portato alla Futura un grande professionista che conosce bene sia il mister che quasi tutti i suoi compagni di squadra. Già dal primo allenamento Totò é sembrato subito uno di noi . Lo ringrazio personalmente e anche a nome della società per avere sposato i nostri programmi”.

Dopo la partenza di Villalba, Scopelliti, Rochina e Paviglianiti, oltre a Richichi faranno parte stabilmente dei 12 della prima squadra i ragazzi under Pannuti, Tripodi, Modafferi e Lo Giudice.

Intanto subito un grande in bocca al lupo a Totò Richichi con l’augurio che sia protagonista anche quest anno di una grande impresa sportiva insieme a mister Rinaldi ed ai suoi compagni di squadra.

Avanti Futura!