Polistena, tutto pronto per la ‘Giornata Mondiale del Pane Artigianale’

Venerdì 16 ottobre 2026, con inizio alle ore 10:00, il prestigioso Salone delle Feste del Comune di Polistena ospiterà la manifestazione celebrativa in occasione della Giornata Mondiale del Pane Artigianale.

L’evento, promosso e organizzato dalla CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane) – Associazione PMI Uniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in stretta sinergia con la categoria dei Panificatori CLAAI, nasce con l’obiettivo di valorizzare la filiera da forno artigianale, promuovere i grani tipici del territorio e sensibilizzare i più giovani a un’alimentazione sana e consapevole.

La giornata vedrà il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia, oltre alla presenza delle autorità istituzionali guidate dal Sindaco della Città di Polistena, Dott. Michele Tripodi, e dell’intera cittadinanza, invitata a partecipare per riscoprire il valore culturale e nutrizionale del pane.

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I temi e gli interventi dell’incontro

L’appuntamento sarà strutturato come un momento formativo e divulgativo dinamico, incentrato su tre pilastri fondamentali: l’arte della panificazione artigianale, la biodiversità dei frumenti locali e l’apporto proteico e nutrizionale del pane di qualità.

All’incontro interverranno:

Dott. Michele Tripodi, Sindaco della Città di Polistena;

Giuseppe Bellamena, Presidente Panificatori CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Antonio Guerrieri, Segretario CLAAI Calabria;

Dott. Antonino Paolillo, Tecnico Alimentare ed esperto di settore;

Dott. Walter Cricrì, Direttore dell’INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori Pane);

I Maestri Panificatori aderenti alla CLAAI.

All’evento sono stati invitati a partecipare tutti i colleghi panificatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

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Degustazione guidata dei prodotti da forno

A conclusione dei lavori e del dibattito, nell’ambito della manifestazione si terrà un percorso di degustazione guidata, durante il quale tutti i presenti potranno assaporare i pani tradizionali artigianali e i prodotti da forno tipici realizzati dai maestri panificatori del territorio.

«Abbiamo voluto fortemente organizzare questa giornata di festa per il pane per rafforzare l’importante ruolo che questa categoria riveste nel rapporto quotidiano con i consumatori. I nostri panificatori sfornano ogni mattina prodotti d’eccellenza che integrano perfettamente la dieta mediterranea, ed è nostra intenzione fornire un’informazione sempre più approfondita su una corretta e sana alimentazione» – dichiara Rosario Antipasqua, Segretario CLAAI della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dettagli dell’evento: