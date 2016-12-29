Polo Museale della Calabria: apertura festività 1 e 6 gennaio 2017
Aperture straordinarie nelle festività per i luoghi della cultura statali calabresi: l'elenco dei musei e dei siti aperti il 1° e il 6 gennaio
29 Dicembre 2016 - 16:15 | di Federica Geria
Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, comunica che i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito riportati resteranno aperti al pubblico per le prossime festività del 1 gennaio e del 6 gennaio 2017.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Galleria Nazionale di Cosenza (Cosenza)
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – (Vibo Valentia)
Museo Archeologico Nazionale di Crotone (Crotone)
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Locri (Reggio Calabria)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)
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