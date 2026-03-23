Ponte sullo Stretto, Carmelo Versace in Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato
Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, sarà audito, in videoconferenza, dall’8^ commissione
23 Marzo 2026 - 16:36 | Comunicato Stampa
Martedì 24 marzo, a partire dalle 15:20 il sindaco metropolitano facente funzioni di ReggiO Calabria, Carmelo Versace, sarà audito, in videoconferenza, dall’8^ commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1832 (d-l 32/2026 – Commissari straordinari e concessioni), relativo al Ponte sullo Stretto.