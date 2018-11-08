Porti, autostrade e alta velocità, Oliverio incontra il ministro Toninelli
Al Mit il ministro Danilo Toninelli e il governatore Mario Oliverio fanno il punto su ferrovie, porto di Gioia Tauro, SS 106 e Sibari-Sila
08 Novembre 2018 - 17:45 | di Vincenzo Comi
“I problemi ferroviari, portuali e stradali della Calabria. In particolare, il nodo della tratta ferroviaria Frecciargento tra Roma e la Sibaritide, la questione del porto di Gioia Tauro, i lavori della SS 106 Jonica con il collegamento alla Sila e il completamento della Sibari-Sila. Sono stati questi alcuni tra i temi dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il governatore della Calabria, Mario Oliverio“. È quanto riporta in una nota il Mit.
“Sono risultate ampie le convergenze su dossier che hanno visto particolarmente impegnati anche i parlamentari regionali del M5S”, ha commentato il ministro Toninelli.
“La Calabria, così come il resto del Meridione, è al centro del mio mandato, perché si tratta di un’area del Paese che va assolutamente collegata meglio al proprio interno e al resto d’Italia. Ecco perché – conclude il ministro – abbiamo deciso di comune accordo con il Governo regionale di convocare tavoli tecnici ad hoc per sciogliere nodi che da troppo tempo aspettano una soluzione”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie