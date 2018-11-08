Al Mit il ministro Danilo Toninelli e il governatore Mario Oliverio fanno il punto su ferrovie, porto di Gioia Tauro, SS 106 e Sibari-Sila

“I problemi ferroviari, portuali e stradali della Calabria. In particolare, il nodo della tratta ferroviaria Frecciargento tra Roma e la Sibaritide, la questione del porto di Gioia Tauro, i lavori della SS 106 Jonica con il collegamento alla Sila e il completamento della Sibari-Sila. Sono stati questi alcuni tra i temi dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il governatore della Calabria, Mario Oliverio“. È quanto riporta in una nota il Mit.

“Sono risultate ampie le convergenze su dossier che hanno visto particolarmente impegnati anche i parlamentari regionali del M5S”, ha commentato il ministro Toninelli.