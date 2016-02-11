City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Posti ancora disponibili al seminario di orientamento alla professione di Wedding Planner

Il 4 marzo al ristorante Royal Garden di Reggio Calabria resta qualche posto al seminario di Cira Lombardo per diventare wedding planner

11 Febbraio 2016 - 13:02 | di Redazione

Seminario di orientamento professionale per wedding planner di Cira Lombardo al Royal Garden di Reggio Calabria

Ancora qualche posto disponibile al seminario di orientamento professionale per wedding planner, condotto da Cira Lombardo.

Il ristorante “Royal Garden” di Reggio Calabria, il 4 Marzo 2016,sarà , infatti, una delle tappe del tour itinerante in tutta Italia di Cira Lombardo, famosa regista del wedding e organizzatrice del seminario di orientamento professionale per wedding planner.

Il seminario a numero chiuso,della durata di 3 ore, tratterà tutte le tematiche e le basi per intraprendere la professione di organizzatore di eventi,al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la nuova rivista Weddings Luxury in edicola dal 1 febbraio 2016.

Inoltre, durante il seminario, potrete avere tutte le informazioni e le anticipazioni relative ai corsi per Wedding Planner organizzati da Cira Lombardo due volte l’anno, ad aprile e a novembre.

Affrettati, i posti sono limitati:  richiedi informazioni (via sms) al 3935478475, Erika Chantal Brancati.

“ROYAL GARDEN” si trova in via Provinciale 218, Gallina a Reggio Calabria.

EVENTO FB: https://www.facebook.com/weddingsluxury/photos/a.112372502171780.17789.110862515656112/937973822944973/?type=3&theater

CIRA LOMBARDO: https://www.youtube.com/watch?v=BJbu37IdHMA

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

WeddingReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?