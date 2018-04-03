Finita la lunga pausa pasquale per la Reggina, visto il concomitante riposo, si torna a lavoro e soprattutto ci si prepara alla complicata sfida di domenica contro la capolista Lecce, in piena crisi. Ne ha parlato ai colleghi di Gazzetta del Sud il presidente Mimmo Praticò:

“E’ il momento di stare accanto ai calciatori. Mi auguro che gli spalti del Granillo tornino affollati con l’arrivo della capolista.

Dobbiamo essere fieri dei nostri colori e della nostra storia, non siamo lontani dal traguardo, ma non possiamo permetterci il lusso di fare passi falsi. Occorre vincere per raggiungere la salvezza. Contro la Casertana serviva vincere e ci siamo riusciti gettando il cuore oltre l’ostacolo, ho visto una squadra molto determinata.

Devo dire che avevo accumulato molta tensione nei giorni precedenti la gara ed a fine partita non sono riuscito a trattenere le lacrime. Contro il Siracusa ci siamo ripetuti disputando una discreta prova. Bianchimano? Mi auguro riesca a fare ancora gol, è un calciatore importante con tante potenzialità.

Per la sfida con il Lecce parlerò alla squadra chiedendo molta concentrazione, avrei voluto affrontarli in un altro momento. In mezzo al campo abbiamo recuperato un giocatore come Adriano, sembra un altro ed è una carta in più che il tecnico potrà calare sul tavolo della partita. Mezavilla è professionista serio che sta dimostrando il proprio valore”.