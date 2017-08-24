Il Premio ‘Nello Vincelli’ assegnato al dott. Roberto Crea
Il Premio Solidarietà Nello Vincelli premia il ricercatore calabrese Roberto Crea al Castello Aragonese di Reggio Calabria nella 27ª edizione
24 Agosto 2017 - 12:20 | di Vincenzo Comi
Venerdì 25 agosto alle ore 20,30, nell’ incantevole cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, andrà in scena la 27^ edizione del Premio Solidarietà Nello Vincelli. L’insignito di quest’anno sarà il dottor Roberto Crea.
Il ‘Premio’, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Bonino-Pulejo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato istituito dall’ Associazione Nuova Solidarietà nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.
Il Prof. Crea, chimico, ricercatore ed imprenditore calabrese, è considerato un ‘pioniere delle biotecnologie’, in quanto, a 29 anni, si trasferì in California, contribuendo personalmente ad una invenzione di portata storica: l’insulina sintetica, rampa di lancio per un settore oggi in primo piano della scienza moderna.
La motivazione con la quale è stato riconosciuto il Premio Vincelli è la seguente: “per la sua attività di ricercatore e per il suo processo innovativo e le sue applicazioni a carattere scientifico ed umano, e per aver dato lustro all’Italia intera ed in particolare alla Calabria dove ha portato i frutti dei suoi traguardi e riconoscimenti a carattere mondiale“.
L’evento, sarà allietato a cura dell’Associazione del Dialetto Calabrese “Il Grifo” con la partecipazione della cantastorie Valentina Balistrieri.
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