Venerdì 25 agosto alle ore 20,30, nell’ incantevole cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, andrà in scena la 27^ edizione del Premio Solidarietà Nello Vincelli. L’insignito di quest’anno sarà il dottor Roberto Crea.

Il ‘Premio’, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Bonino-Pulejo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato istituito dall’ Associazione Nuova Solidarietà nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

Il Prof. Crea, chimico, ricercatore ed imprenditore calabrese, è considerato un ‘pioniere delle biotecnologie’, in quanto, a 29 anni, si trasferì in California, contribuendo personalmente ad una invenzione di portata storica: l’insulina sintetica, rampa di lancio per un settore oggi in primo piano della scienza moderna.

La motivazione con la quale è stato riconosciuto il Premio Vincelli è la seguente: “per la sua attività di ricercatore e per il suo processo innovativo e le sue applicazioni a carattere scientifico ed umano, e per aver dato lustro all’Italia intera ed in particolare alla Calabria dove ha portato i frutti dei suoi traguardi e riconoscimenti a carattere mondiale“.

L’evento, sarà allietato a cura dell’Associazione del Dialetto Calabrese “Il Grifo” con la partecipazione della cantastorie Valentina Balistrieri.