Premio Sportivo Internazionale ‘Oreste Granillo’ al presidente Fifa Infantino

La settima edizione del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo si suddividerà in due giornate. Il primo appuntamento vedrà assegnare il Premio alla carriera al leader del calcio mondiale a Gianni Infantino Presidente FIFA, originario di Reggio Calabria, dove riceverà il prestigioso riconoscimento. In una nota ufficiale l’ideatore della kermesse – il giornalista Maurizio Insardà, la figlia dell’indimenticabile Presidente Maria Stella Granillo, Tino Scopelliti Presidente Regionale del Coni Calabria, Saverio Mirarchi Presidente della Figc Calabria e il presidente della giuria Italo Cucci hanno divulgato la importante notizia. Il presidente Infantino nei suoi tanti anni di carriera si è sempre contraddistinto per competenza e stile portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo.