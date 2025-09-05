Premio Sportivo Internazionale ‘Oreste Granillo’ al presidente Fifa Infantino
"Nei suoi tanti anni di carriera, si è sempre contraddistinto per competenza e stile portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo"
05 Settembre 2025 - 10:11 | Comunicato Stampa
La settima edizione del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo si suddividerà in due giornate. Il primo appuntamento vedrà assegnare il Premio alla carriera al leader del calcio mondiale a Gianni Infantino Presidente FIFA, originario di Reggio Calabria, dove riceverà il prestigioso riconoscimento. In una nota ufficiale l’ideatore della kermesse – il giornalista Maurizio Insardà, la figlia dell’indimenticabile Presidente Maria Stella Granillo, Tino Scopelliti Presidente Regionale del Coni Calabria, Saverio Mirarchi Presidente della Figc Calabria e il presidente della giuria Italo Cucci hanno divulgato la importante notizia. Il presidente Infantino nei suoi tanti anni di carriera si è sempre contraddistinto per competenza e stile portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo.