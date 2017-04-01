‘Premio Strega’, in finale scrittore calabrese Domenico Dara

Il romanzo ambientato a Girifalco, tra magia e circo, è candidato al premio letterario nato nel 1947 nel salotto dei Bellonci

Gli Appunti di meccanica celeste sono candidati al Premio Strega. L’ultimo lavoro dello scrittore calabrese, Domenico Dara, è, infatti, in lizza per l’importante premio letterario istituito nel 1947, all’interno del salotto letterario di Maria e Goffredo Bellonci a Roma, con il contributo di Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del Liquore Strega, che dà il nome al Premio e si ricollega alle storie sulla stregoneria a Benevento che risalgono ai tempi dell’antichità classica.

Appunti di meccanica celeste – edito Nutrimenti – è il secondo libro dello scrittore girifalcese che, dopo il “Breve trattato sulle coincidenze”, sta riconquistando il cuore dei lettori con una nuova storia, ancora una volta, ambientata nel suo luogo del cuore: Girifalco. A Girifalco, nel punto più stretto della penisola italiana ai piedi di monte Covello, la magia di un circo incontra le vite sospese di sette personaggi incompiuti. Sette vite. Sette storie. Un circo. Una carovana avvolta da una magia destinata a cambiare le sorti dei protagonisti del romanzo. Una magia tradotta in parole da uno scrittore che, con il suo nuovo romanzo, sta aiutando i lettori a guardare la realtà oltre le apparenze.

Leggi anche

fonte: catanzaroinforma