Presentata a Catanzaro l’Opera Musical ‘Karol Wojtyla, la vera storia’ sulla vita di San Giovanni Paolo II

Coordinata da Sergio Dragone, capo ufficio stampa del Comune di Catanzaro e della Fondazione Politeama, si è svolta ieri mattina nella Sala Giunta di Palazzo de’ Nobili, sede del municipio del capoluogo calabrese, la conferenza stampa di presentazione dell’unica tappa in Calabria dell’emozionante e spettacolare Opera “Karol Wojtyla, la vera storia”, il musical colossal sulla vita dell’ormai San Giovanni Paolo II che, dopo il debutto in Polonia dello scorso aprile e le numerose repliche a Roma, andrà in scena nella splendida cornice del Teatro Politeama il prossimo 17 maggio alle ore 21.00. Dopo l’introduzione di Dragone, il quale ha anche ricordato che proprio quest’anno ricorre il trentennale della visita di Papa Giovanni Paolo II a Catanzaro, sono intervenuti il professore Luigi La Rosa, assessore comunale alla Cultura, Paolo Abramo, Presidente della Camera di Commercio catanzarese e il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dello spettacolo con la sua Show Net.La Rosa ha tracciato un breve ma intenso ricordo della figura di Karol Wojtyla, ricordandone lo spessore e la capacità, nel suo ruolo di Pontefice, di modificare perfino il corso della storia. “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, una delle frasi più celebri di Wojtyla rivolte all’umanità – ha detto l’assessore – racchiude l’essenza di un pontificato straordinario, che lo ha fatto amare dai popoli di tutto il mondo, in particolare dai giovani, fino a portarlo alla santificazione dello scorso aprile in tempi record.”

Ad Abramo, poi, il compito di sottolineare l’importanza della cultura e dei grandi eventi di qualità per Catanzaro e tutta la Calabria. “Eventi come questo – ha ribadito Abramo – producono una ricaduta positiva per tutto il territorio anche in termini economici e commerciali. La qualità e lo spessore degli eventi – ha precisato – fanno la differenza e meritano di essere sostenuti”.-Ruggero Pegna, infine, dopo aver raccontato di aver sognato Papa Wojtyla nella notte più difficile del ricovero per la leucemia che lo colpì nel 2002, ha ringraziato tutti i partner istituzionali ed ha presentato l’evento dal punto di vista artistico: “E’ un evento eccezionale – ha detto il promoter – per tanti motivi. Innanzitutto, è l’unica data al Sud di uno spettacolo richiesto in tutto il mondo che, attraverso la musica e l’arte a lui tanto care, celebra lo storico evento della santificazione di Giovanni Paolo II.”“Karol Wojtyla, la vera storia – ha proseguito – racconta il suo percorso di vita da laico, prima verso il sacerdozio e poi verso il pontificato. E’un viaggio intenso e commovente che ripercorre la straordinaria vita di Karol Wojtyla da quando era bambino e ragazzo a Wadowice, con firme di grande prestigio: da Noa, Gil Dor e Solis String Quartet per le musiche originali, a Duccio Forzano per la regia, il regista degli ultimi Festival di Sanremo, da Tuccio Rigano per le coreografie, a Giuseppe Ragazzini per le video scenografie 3D. Ricco anche il cast – ha sottolineato il promoter lametino – composto da ben ventitré tra attori, cantanti e ballerini, con il piccolo Alessandro Bendinelli che interpreta il Papa a nove anni e Virgilio Brancaccio nel ruolo di Wojtyla a vent’anni. La mamma sarà interpretata da Lisa Angelillo, il padre da Simone Pieroni, il fratello da Roberto Rossetti, il cardinale Dziwisz da – ha proseguito Pegna -Matteo Macchioni.” Mi auguro – ha concluso Pegna – che Catanzaro risponda con una grande presenza di pubblico, anche perché proprio al Politeama saranno effettuate riprese per uno speciale televisivo della Rai”.La narrazione comincia dall’evento drammatico del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro, al quale Papa Wojtyla sopravvisse miracolosamente e si sviluppa, poi, con un flashback sulla sua infanzia. Gli episodi personali della vita di Karol Wojtyla si intrecciano con le pagine drammatiche ed indelebili della storia dell’umanità in una sequenza coinvolgente ed emozionante. La regia di Duccio Forzano ha fuso mirabilmente musica, testo, coreografie, effetti speciali, videoscenografie, in uno spettacolo davvero unico. Tra le sei canzoni scritte da Noa, cinque inediti e l’adattamento dell'”Ave Maria”, ci sono “Look at the Moon”, che racconta del giovane Wojtyla con la fidanzatina ebrea e l’emozionante “The Star”, sull’inizio della seconda Guerra mondiale con l’invasione nazista della Polonia. “Karol Wojtyla, la vera storia” del 17 maggio a Catanzaro fa parte della ventottesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, il Comune e la Camera di Commercio di Catanzaro. Alla produzione dell’Opera sarà consegnato il “Riccio d’Argento” dell’orafo Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live d’Autore dell’anno, per la “Migliore Produzione Teatrale del 2014”. La vendita dei biglietti è in corso nei punti abituali e Ticketone (Catanzaro: Bar Mignon). Online su www.ticketone.it. Previsti sconti per associazioni, gruppi religiosi e scolastici. (Per informazioni: tel. 0968441888 sito internet www.ruggeropegna.it).