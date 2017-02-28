Presentata la prima birra identitaria calabrese

Successo straordinario di presenze e di produttori del territorio e di tutta la provincia all’evento di inaugurazione della nuova sede sociale del Convivium POLLINO-SIBARITIDE-ARBERIA, svoltosi ieri sera (venerdì 24 febbraio) a SARACENA. – L’assemblea annuale dei soci ha confermato Lenin MONTESANTO Presidente del Sodalizio insieme ai membri del Comitato di Condotta uscente. – presentata la vetrina paniere dei prodotti del convivium.

I prodotti presentati: birra e liquore

Nel corso della serata sono stati presentati la prima birra identitaria calabrese WELCOME TO SYBARIS, nuova etichetta del birrificio artigianale DE ALCHEMIA di SARACENA ed il liquore alla PIRETTA, ultimo nato nell’azienda artigianale CALABRO di CARIATI. – In stile saison WELCOME TO SYBARIS bilancia la sua secchezza data dal riso sia Carnaroli che Gange delle risaie della piana di SIBARI della Masseria FORNARA dei fratelli PERCIACCANTE, scorza di limone Igp di ROCCA IMPERIALE dell’azienda dei fratelli CALZUOLA e sale del mar Ionio che accentua le note rinfrescanti dell’agrume. – Il liquore CALABRO è fatto con le limette dolci, le tipiche pirette che fruttificano lungo la fascia costiera jonica. Sono un agrume antico dal profumo intenso e raffinato. Da secoli vengono sapientemente macerate per produrre il vero liquore della tradizione, pregiato ed antico elisir da gustare molto freddo.

L’inaugurazione è stata aperta dall’aperitivo identitario AMERICANO BEER proposto dal VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE di Ivano TROMBINO, produttore di liquori rurali che da due anni si sta occupando di un progetto per valorizzare chi lavora la terra: un vero e proprio inno alla Calabria fatto di Jefferson Amaro Importante (rosmarino di MONTALTO UFFUGO, origano di Palombara, arance amare e dolci di BISIGNANO, bergamotto di ROCCELLA JONICA e limone di ROCCA IMPERIALE), Roger Bitter Extra Strong (arance amare e dolci di BISIGNANO e limone di ROCCA IMPERIALE) e TOP di birra di Cuore di Tenebra del birrificio ALCHEMIA con decorazione orange e twist lemon, preparato con la tecnica Build.

Le osterie della Guida Slow Food 2017

All’evento che segue la presentazione (ospitata a Rossano nelle scorse settimane) delle 6 osterie nel territorio della Condotta presenti nella Guida Slow Food Osterie d’Italia 2017, è stata ufficializzata anche la vetrina-paniere con tutti i prodotti presenti nel vasto territorio della Condotta che va da Cariati a Rocca Imperiale, dalla Sila Greca al Pollino, dall’area urbana Rossano-Corigliano-Cassano all’Arberia.

Ad impreziosire la festa Slow Food, è stato lo show cooking di Giuseppe GATTO (Ristorante DA LUCREZIA di Trebisacce) che ha proposto un piatto a base di riso di SIBARI dell’azienda Masseria FORNARA dei Fratelli PERCIACCANTE con carciofi e Moscato Passito di SARACENA delle Cantine VIOLA.