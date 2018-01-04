Un appuntamento unico nel suo genere, al quale non si può mancare per assaporare i gusti di un tempo e magari perché no, immaginare di rivivere quei momenti

Si è svolta presso i locali del B’art la conferenza stampa di presentazione di un pranzo molto originale che avrà luogo presso “La Luna Ribelle” in collaborazione tra l’associazione “Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria”, il Lions Club Host di Reggio Calabria, il Lions Club Magnagrecia di Reggio Calabria, la Fondazione Mediterranea, l’Accademia della Cucina RC Delegazione Grecanica e l’Accademia della Cucina della Locride.

C’è un adagio che dice: “La Gastronomia va di pari passo con la Storia”. Tutte le dominazioni che si sono succedute a Reggio, dai Greci ai Romani, ai Bizantini, agli Arabi e agli Spagnoli, hanno lasciato un’impronta gastronomica che ha influenzato il modo di cucinare.

Si è pensato di fare partecipi di questa realtà quanti gradiscono conoscere sempre di più la storia della nostra città.

Il promotore di tale iniziativa è il professore Franco Arillotta, presidente dell’Associazione Amici del Museo che ha moderato l’incontro di stamane illustrando l’iniziativa. Supportato dal ragioniere Conti che ha curato la parte gastronomica, dal dott. Sandro Borruto in rappresentanza dell’Accademia della Cucina della Locride.

Il menù tra Greci, Romani e Spagnoli

Il menù predisposto per l’occasione, dallo chef Salvatore Suppa, avrà inizio con un aperitivo al bergamotto e passerà alle focaccine di farro di stretta ricordanza romana, per seguire con il pane-mensa greco, e le lenticchie nel cavo del pane come le mangiava Diogene. Saranno poi servite le semplice ma laboriose ricette d’area grecanica, i primi piatti con i maccarruni di zziti e i vermicelli settecenteschi serviti in coppa virea. Si presenteranno, quindi, ‘a lastra rrigitana, nonché le tortillas con la cipolla di derivazione spagnola, il tutto accompagnato da un ottimo Alicante. Per finire, i dolci che ricordano la presenza araba con il sorbetto fatto con la nostra crema reggina.

Un appuntamento unico nel suo genere, al quale non si può mancare per assaporare i gusti di un tempo e magari perché no, immaginare di rivivere quei momenti.

Data, luogo e prenotazione

Tutti presenti! Domenica 7 gennaio alle ore 13 presso il Ristorante “La Luna Ribelle”, per tornare a gustare i sapori che hanno fatto la storia delle civiltà reggine. Per la prenotazione far riferimento alla pagina Facebook PietroKappa