É stato presentato alla cittadinanza di Vito, durante un partecipato incontro tenutosi presso la scuola dell’infanzia del quartiere, il progetto del nuovo Parco Ludico che sarà realizzato nell’area collinare della città.

Il progetto del Parco Ludico: spazi e investimento

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato di complessivi tre mila metri quadri, con una terrazza alberata, adiacente alla via Vito Inferiore e prospiciente la vallata del Torrente Annunziata, la creazione di uno spazio attrezzato a ludoteca esterna, con giochi e giostrine, ed una interna dove realizzare attività destinate ai bambini, un chiosco che funzionerà da bar, oltre ad un’area di gioco circondata da alberature ed aree verdi e da un piccolo anfiteatro all’aperto. Il progetto, che è stato recentemente inviato alla Stazione Unica Appaltante per la fase di gara, prevede un tempo di esecuzione di 12 mesi ed un investimento, finanziato con i fondi del Decreto Reggio recentemente rimodulato dall’Amministrazione Falcomatà, di complessivi 1,5 milioni di euro, le cui economie saranno riservate alla riqualificazione della piazza prospiciente la Chiesa del quartiere.

All’incontro con i cittadini, oltre al sindaco Giuseppe Falcomatà, erano presenti anche l’Assessore all’Istruzione Anna Nucera e i consiglieri delegati Paolo Brunetti, Filippo Burrone e Filippo Quartuccio, oltre al tecnico comunale Vincenzo Postorino, Rup dell’opera, che ne ha illustrato i dettagli progettuali.

«È stata una splendida occasione di confronto con i cittadini – ha commentato il sindaco a margine dell’incontro – come è nostra consuetudine abbiamo voluto condividere con i cittadini il progetto, che era fermo da un decennio e che ora siamo riusciti a sbloccare con la rimodulazione del Decreto Reggio, durante la fase di appalto, prima dell’avvio effettivo dei lavori, al fine di recepire eventuali suggerimenti, proposte ed integrazioni migliorative».

«La realizzazione del Parco Ludico rappresenta un obiettivo strategico per la rigenerazione di un quartiere come Vito, che negli anni è stato poco attenzionato dalla classe dirigente cittadina, tanto da rischiare di trasformarsi in una sorta di quartiere dormitorio. Per rigenerare questa parte importante di città – ha affermato ancora il primo Cittadino – servono servizi efficienti e poli attrattivi, a cominciare dai luoghi frequentati dalle famiglie che piano piano, nel tempo, hanno smesso di frequentare il quartiere preferendo per i propri bambini attività formative, ludiche e sportive, ubicate al centro della città. È tempo di invertire questa tendenza, riscoprendo quell’idea di città policentrica che era in grado di valorizzare le periferie, attraverso infrastrutture e servizi destinati a creare valore sociale, incontro, condivisione».

Fonte: Comunicati Stampa Sindaco G. Falcomatà