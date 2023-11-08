La moda di Patrizia Pepe sul Corso Garibaldi. Il Gruppo Bonavoglia presenta la nuova collezione Autunno/Inverno

Il Gruppo Bonavoglia presenta la nuova collezione Autunno Inverno 2023/2024 del rinomato brand di moda Patrizia Pepe.

Venerdì 10 novembre, a partire dalle ore 17:30 presso la boutique ‘Bonavoglia’ del Corso Garibaldi n. 220, si terrà un originale ed esclusivo cocktail party ideato per rivelare ai tanti appassionati di moda, i nuovi capi del noto marchio fiorentino. Leggi anche

Sarà dunque possibile vedere dal vivo le nuove tendenze, capire quali sono i nuovi colori dell’inverno, i tipi di tessuto, i modelli, le finiture e tanto altro.

L’evento è organizzato e ideato dalla nuova generazione del gruppo Bonavoglia, Titti Bonavoglia in partnership con l’azienda di moda Patrizia Pepe e si avvale della collaborazione di Patrizia Sorrentino Event Manager.

“Presenteremo la nuova collezione Autunno Inverno – spiega Titti Bonavoglia – Sarà un pomeriggio diverso, un regalo che vogliamo dedicare alle nostre clienti e ai reggini”.

Eleganza, minimalismo e stile contemporaneo con un tocco di femminilità irriverente. Ecco l’abbigliamento Patrizia Pepe, sempre esclusivo nei modelli e nelle fantasie, realizzato con materie di prima qualità ed estrema cura del dettaglio. Capispalla versatili, abiti formali, e gonne eleganti per le occasioni speciali, ma anche pantaloni e maglie per un everyday look frizzante.

L’evento prevede un dj-set fino alle 20:30 di Alessio Laganà impreziosito dagli artisti Gennaro Venanzi, Pierfilippo Bucca e Antonio Tony Giuffrè, con la collaborazione di ‘Zio Sam’ che offrirà una selezione di snack americani introvabili.

La boutique in pieno centro del Gruppo Bonavoglia si conferma dunque punta di diamante della moda a Reggio Calabria, premiata dal consenso della clientela e dalla fiducia di brand prestigiosi, come quello di Patrizia Pepe.