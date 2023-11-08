La moda di Patrizia Pepe sul Corso Garibaldi. Il Gruppo Bonavoglia presenta la nuova collezione Autunno/Inverno

Venerdì 10 novembre, a partire dalle ore 17:30 presso la boutique ‘Bonavoglia’ del CorsoGaribaldin. 220, si terrà un originale ed esclusivococktailparty ideato per rivelare ai tanti appassionati di moda, i nuovi capi del noto marchio fiorentino.
Sarà dunque possibile vedere dal vivo le nuovetendenze, capire quali sono i nuovicolori dell’inverno, i tipi di tessuto, i modelli, le finiture e tanto altro.
L’evento è organizzato e ideato dalla nuova generazione del gruppo Bonavoglia, TittiBonavoglia in partnership con l’azienda di moda PatriziaPepe e si avvale della collaborazione di PatriziaSorrentino Event Manager.
“Presenteremo la nuova collezione Autunno Inverno – spiega Titti Bonavoglia – Sarà un pomeriggio diverso, un regalo che vogliamo dedicare alle nostre clienti e ai reggini”.
Eleganza, minimalismo e stile contemporaneo con un tocco di femminilità irriverente. Ecco l’abbigliamento PatriziaPepe, sempre esclusivo nei modelli e nelle fantasie, realizzato con materie di prima qualità ed estrema cura del dettaglio. Capispalla versatili, abiti formali, e gonne eleganti per le occasioni speciali, ma anche pantaloni e maglie per un everyday look frizzante.
L’evento prevede un dj-set fino alle 20:30 di Alessio Laganà impreziosito dagli artisti GennaroVenanzi, PierfilippoBucca e AntonioTonyGiuffrè, con la collaborazione di ‘Zio Sam’ che offrirà una selezione di snack americani introvabili.
La boutique in pieno centro del Gruppo Bonavoglia si conferma dunque punta di diamante della moda a ReggioCalabria, premiata dal consenso della clientela e dalla fiducia di brand prestigiosi, come quello di PatriziaPepe.
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