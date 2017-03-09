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Presentazione del libro ‘Parole in Disordine Sparso’ di Pino Demaio

Un pomeriggio di versi, letture e premi a sorpresa con Teatro Primo per presentare il libro di Pino Demaio

09 Marzo 2017 - 13:55 | di Federica Geria

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“Mi piace mettere in pausa la mia esistenza. A volte siedo all’ombra del pensiero lento, fuori le mura, e attendo all’attesa. Tento di liberarmi, fosse solo per poco, dalla goffaggine con la quale la vita si trascina tra le scansioni di un tempo decomposto. Cosi goffa rende approssimativi e incerti i passi dell’uomo…”

Questo è solo uno strepitoso assaggio del bellissimo libro di Pino Demaio “Parole in disordine sparso” che presenteremo Domenica 12 Marzo alle ore 18:00.
Sarà un pomeriggio diverso e di versi, pieno di letture, disquisizioni, mimamenti e mina-menti, con al centro la più importante delle ospiti d’onore concessa al genere umano: la Parola.
Con un di più: le Estrazioni dell’Orto. Tra tutti quelli che acquisteranno il libro, verranno sorteggiati 5 premi meravigliosi.

Siateci, altrimenti poi non potrete pentirvene!!!
Domneico Loddo & Teatro Primo

Presentato da Tiziana Calabrò

Recitato da Silvana Luppino

Editato da Roberto Laruffa

Autografato da Pino Demaio

Disturbato da Domenico Loddo

Domenica 12 Marzo ore 18:00 Ingresso libero

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