Presentazione del libro ‘Parole in Disordine Sparso’ di Pino Demaio

“Mi piace mettere in pausa la mia esistenza. A volte siedo all’ombra del pensiero lento, fuori le mura, e attendo all’attesa. Tento di liberarmi, fosse solo per poco, dalla goffaggine con la quale la vita si trascina tra le scansioni di un tempo decomposto. Cosi goffa rende approssimativi e incerti i passi dell’uomo…”

Questo è solo uno strepitoso assaggio del bellissimo libro di Pino Demaio “Parole in disordine sparso” che presenteremo Domenica 12 Marzo alle ore 18:00.

Sarà un pomeriggio diverso e di versi, pieno di letture, disquisizioni, mimamenti e mina-menti, con al centro la più importante delle ospiti d’onore concessa al genere umano: la Parola.

Con un di più: le Estrazioni dell’Orto. Tra tutti quelli che acquisteranno il libro, verranno sorteggiati 5 premi meravigliosi.

Siateci, altrimenti poi non potrete pentirvene!!!

Domneico Loddo & Teatro Primo

Presentato da Tiziana Calabrò

Recitato da Silvana Luppino

Editato da Roberto Laruffa

Autografato da Pino Demaio

Disturbato da Domenico Loddo

Domenica 12 Marzo ore 18:00 Ingresso libero