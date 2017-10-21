Sarà presentato il prossimo martedì 24 ottobre alle ore 17,30 presso l’Urban Center di via Tommaso Campanella n.33, il Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Reggio Calabria, strumento di pianificazione dei trasporti in un’ottica di migliore vivibilità dell’ambito urbano e metropolitano.

La proposta del Piano è stata approvata lo scorso 16 ottobre dal Consiglio Comunale, da qui la nuova fase del connesso processo partecipativo che mira a raccogliere osservazioni, integrazioni e proposte da parte di cittadini, associazioni e istituzioni, in vista dell’approvazione definitiva a seguito dell’acquisizione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e dunque al termine della promozione della partecipazione pubblica nel processo di pianificazione-programmazione in corso.

Con il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla Mobilità Giuseppe Marino, saranno presenti l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Russo e l’assessore ai Trasporti del comune di Messina Gaetano Cacciola.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Reggio Calabria