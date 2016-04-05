Presentazione dello Sportello sociale ad Arghillà

Venerdì 8 aprile ad Arghillà la presentazione dello Sportello sociale per ascolto e informazione dei cittadini su servizi comunali, tributi, sanità e trasporti

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, in collaborazione con l’associazione ARTE, il Laboratorio Urbano Metropolitano, Civitas, Forum del terzo settore e CSV presenta alla stampa venerdì 8 aprile alle ore 18 ad Arghillà l’apertura dello “Sportello Sociale “ per i cittadini del quartiere.

All’evento di presentazione, che si terrà ad Arghillà nei locali del Centro Anziani dell’associazione A.R.T.E, parteciperanno il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, nella veste di responsabile del progetto Civitas, il portavoce del Forum del terzo settore di Reggio Calabria,Pasquale Neri, il Presidente del Centro Servizi del Volontariato, Ignazio Giuseppe Bognoni.

Sono stati invitati anche l’assessore ai servizi sociali della vicina Villa S.Giovanni, Maria Grazia Richichi, associazioni e comitati impegnati nei quartieri cittadini, con i quali si è da tempo avviata una proficua collaborazione e scambio di esperienze, soprattutto sui temi dell’ambiente e della partecipazione civica cittadina.

A chi si rivolge lo Sportello sociale e quali servizi offre

Lo sportello sociale, che si rivolge soprattutto ad anziani e non autosufficienti, è finalizzato all’attività di ascolto e informazione per i cittadini di Arghillà in materia di servizi Comunali e Statali, tributi locali,servizi alla persona,sanità,trasporti,assistenza domiciliare e raccolta di segnalazioni disservizi.

L’ottica è quella di una cittadinanza attiva che si prodiga di avvicinare sempre di più i cittadini all’Amministrazione Comunale e ai suoi servizi, un modo per partecipare attivamente e in modo propositivo alla vita di quartiere, rendendola più facile soprattutto per i soggetti deboli.

Responsabile dello sportello e collaboratori

Responsabile dello Sportello sarà Rosa Giulia Melidoni con la collaborazione di Francesca Viola, di Graziella Quattrocchi e di tutti gli altri volontari che si vorranno aggiungere.

Il servizio si terrà nei locali dell’Associazione A.R.T.E. tutti i lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e per casi particolari anche su appuntamento.

Il programma della conferenza stampa

Programma

Sportello Sociale ad Arghillà

I Quartieri, i cittadini, le associazioni e le istituzioni per il bene comune

Conferenza stampa di presentazione

Ass.Terza Età – Arghillà Sud

Venerdì 8 aprile 2016 ore 18,00

Reggio Calabria

Presentazione

Graziella Quattrocchi (Presidente Ass.Terza Età – A.R.T.E.)

Francesco Morabito (Laboratorio Urbano Metropolitano_Arghillà/Reggio Calabria)

Lo Sportello sociale ad Arghillà – necessità – strumenti – servizi

Rosetta Melidoni (responsabile del servizio)

Cittadini ed associazioni assieme per la legalità, la trasparenza e il bene comune : il progetto Civitas

Dr. Luciano Gerardis ( Presidente Civitas)

Il terzo settore per una cittadinanza attiva

Pasquale Neri portavoce forum del terzo settore

Il Volontariato organizzato come valore aggiunto

Ignazio Giuseppe Bognoni Presidente CSV (Centro servizi del volontariato)

Dibattito

Moderatore Avv. Giuseppe Naim (Coordinamento di quartiere Arghillà)

Conclusioni

Avv. Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria)

Sono stati invitati il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali di Reggio Calabria, l’assessore ai servizi sociali di Villa San Giovanni, associazioni e comitati cittadini

Il Coordinamento di Quartiere, in collaborazione con l’Associazione A.R.T.E (Associazione rionale terza età), aprirà dall’8 aprile 2016 uno sportello sociale finalizzato all’attività di ascolto e informazione per i cittadini di Arghillà in materia di

servizi Comunali e Statali

tributi locali

servizi alla persona

sanità

trasporti

assistenza domiciliare e

raccolta di segnalazioni disservizi

l’ottica è quella di una cittadinanza attiva che si prodiga di avvicinare sempre di più i cittadini all’Amministrazione Comunale e ai suoi servizi.

Responsabile dello Sportello sarà Rosa Giulia Melidoni con la collaborazione di Francesca Viola, di Graziella Quattrocchi e di chiunque altro vorrà partecipare a titolo di volontariato sociale.

Il servizio si terrà nei locali dell’Associazione A.R.T.E. tutti i lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e per casi particolari anche su appuntamento