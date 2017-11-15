Si terrà sabato 25 novembre presso il palazzo della cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria, la presentazione del libro di Palma Comandè, “Prima di tutto un uomo“.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Il Giardino di Morgana,si inserisce in un programma di eventi che mira ad accendere i riflettori sull’importantissimo attrattore culturale della città dello Stretto.

Il palazzo della cultura di via E. Cuzzocrea è un vero forziere di opere d’arte, che alla splendida collezione del piccolo museo San Paolo, unisce opere confiscate, tra le quali spiccano grandi nomi come Salvador Dalì, che un tempo facevano parte del patrimonio di Gioacchino Campolo.

Dopo i saluti e le considerazioni di apertura di Anna Maria Franco, direttrice del polo culturale, e di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura per la città metropolitana, ed infine di Walter Pellegrini l’editore dell’opera, si entrerà nel vivo dell’incontro.

Attraverso una chiacchierata informale tra Domenico Guarna, presidente dell’associazione promotrice e l’autrice, Palma Comandè, si entrerà nel solco narrativo del libro, alla scoperta del lato umano dello scrittore Saverio Strati.

Il libro, di fatti, altro non è che una analisi lucida e certamente sofferta, che l’autrice realizza della storia della propria famiglia, coinvolgente ed appassionante, ricca di spunti interpretativi attualissimi.