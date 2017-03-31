Presentazione progetto su corsi pediatrici gratuiti

Progetto pilota della Commissione Pari Opportunità e del Poliambulatorio La Feluca per insegnare le manovre di disostruzione pediatrica e il taglio sicuro degli alimenti

Presentazione progetto pilota sull’organizzazione dei “corsi pediatrici sulle manovre di disostruzione da corpo estraneo e taglio degli alimenti in sicurezza”.

Imparare a gestire in modo corretto e tempestivo le situazioni di emergenza in cui si verifica un’ostruzione improvvisa delle vie aeree di un bambino e/o di un lattante. Questo l’obiettivo principale del progetto manovre pediatriche di disostruzione da corpo estraneo e taglio alimenti in sicurezza, nato dalla collaborazione tra Commissione Pari Opportunità e il Poliambulatorio Medico La Feluca.

I numeri del soffocamento in età pediatrica

Ogni anno in Italia, più di 50 bambini perdono la vita a seguito del soffocamento da ingestione accidentale di corpi estranei, ma soprattutto a causa della mancata o non corretta esecuzione da parte di chi li assiste nei primi drammatici momenti delle manovre da adottare per liberare le vie aree.

Conseguentemente, le finalità del progetto sono:

sensibilizzare le scuole e le istituzioni sulla necessità e l’importanza della diffusione della conoscenza delle manovre di primo soccorso pediatrico

divulgare la corretta modalità di taglio degli alimenti da somministrare (prevenzione primaria)

fornire indicazioni vitali su cosa fare in caso di emergenza, in particolare nelle situazioni di soffocamento a seguito dell’accidentale ingestione di un corpo estraneo (prevenzione secondaria)

Il progetto sarà presentato durante la conferenza stampa che si terrà presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio lunedì 03 aprile alle ore 11.30.

Chi partecipa alla conferenza stampa

Prenderanno parte la presidente della Commissione Pari opportunità Michela Calabrò, la vicepresindente Ombretta Florio, la Consigliera di Commissione Carla Costantino, la Consigliera Rita Leuzzi, l’Assessore comunale all’Educazione, Istruzione e rapporti con le Scuole e Università Anna Nucera, l’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e minoranze linguistiche Lucia Anita Nucera, il Direttore Sanitario del Poliambulatorio La Feluca Fabio Foti e l’Associazione “Il Tralcio” in persona della Presidente Mariella Quattrone, presso la cui sede – il 6 aprile – si terrà il primo incontro divulgativo del progetto.

Il Corso teorico-pratico, ideato e strutturato dall’istruttore American Heart Association (AHA) ed Italian Resuscitation Council (IRC) in PBLSD (Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) Dott. Fabio Foti, è completamente gratuito e si svilupperà in due incontri al mese presso gli Istituti scolastici del nostro territorio e avrà durata sino a dicembre 2017.

A chi è rivolto il corso

Il principale target di riferimento saranno gli insegnanti ed il personale delle scuole che quotidianamente a contatto con gli alunni, i quali oltre ad apprendere le manovre “salva bambini” attraverso l’esecuzione pratica su manichini pediatrici (lattanti e bambini), impareranno a comportarsi correttamente in caso di bisogno, secondo le procedure codificate dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali.