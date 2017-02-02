Presentazione Progetto D.E.L.T.A

Distretti ecosostenibili e laboratori territoriali per l'autoimprenditorialità: il progetto DELTA sarà presentato il 7 febbraio all'ITT Panella Vallauri

Giorno 7/02/2017 alle ore 11:00 presso i locali dell’Aula Magna dell’ITT “Panella Vallauri” è convocata una conferenza stampa per presentare il progetto DELTA “Distretti Ecosostenibili e Laboratori Territoriali per l’Autoimprenditorialità”. Interverranno la Prof.ssa A. Nucera – DS dell’ITT “Panella Vallauri”, il Dott. G. Raffa ex Presidente della Provincia, Il Dr G. Marino – Assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Reggio Calabria, il Dr. E. Lamberti- Castronuovo – Assessore Città Metropolitana, la prof.ssa F. Fedele DS dell IC Nosside-Pythagoras, la prof.ssa M. A. Barbalace DS IPALB-TUR, il Prof. G. Bombino – Presidente Ente Parco d’Aspromonte, U. Barreca – AD Redel Energia.

Il progetto DELTA si propone di coniugare il sistema dell’istruzione con la realtà produttiva territoriale al fine di creare un ambiente a sostegno dell’occupabilità.

I costituendi laboratori saranno aperti al territorio, coinvolgeranno giovani e NEET che verranno qualificati o riqualificati nell’ottica di una adeguata promozione dell’imprenditoria giovanile e/o di adulti. Inoltre costituiranno un polo tecnologico di Innovazione e Ricerca accessibile anche a professionisti ed imprenditori.