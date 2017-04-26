Presentazione nuovo progetto del Museo dello Strumento Musicale

Giovedì 27 aprile alle 11 all'Urban Center la presentazione del progetto del nuovo MuStruMu, con il sindaco e gli assessori, e il programma per l'International Jazz Day

Si terrà domani giovedi 27 aprile alle ore 11:00 presso l’Urban Center di via T.Campanella 35, la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto del nuovo Museo dello Strumento Musicale di pineta Zerbi.

Il progetto sarà illustrato, per mezzo di slides fotografiche, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’Assessore alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino, con il supporto tecnico dei progettisti e del Rup dell’opera. Alla conferenza stampa saranno presenti anche i rappresentanti del Museo dello Strumento Musicale Ken Curatola e Demetrio Spagna, che illustreranno le iniziative artistiche in programma per il prossimo 30 aprile e 1 maggio, quando il MuStruMu, per il secondo anno consecutivo, celebrerà con una due giorni culturale l’International Jazz Day dell’Unesco.