Presentazione ufficiale della Domotek Volley e del progetto Sport Specialist per la stagione 2026/2027

Martedì 13 ottobre alle ore 19, al Teatro Francesco Cilea, andrà in scena un momento storico per la pallavolo reggina. La Domotek Volley Reggio Calabria e tutto il mondo Sport Specialist si presenteranno ufficialmente alla città di Reggio Calabria, in una cerimonia che segna l’inizio di una stagione mai vissuta prima: la prima in serie A2 Credem. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Se c’è una parola per descrivere l’annata appena conclusa della Domotek Volley, quella parola è “irripetibile“. A luglio, al Volley Mercato di Bologna, la società amaranto ha ricevuto gli applausi di tutto il mondo pallavolistico italiano, ritirando ad personam i tre titoli conquistati — la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa e il piatto celebrativo della promozione in A2. Ma non finisce qui. Al già straordinario bottino si sono aggiunti il premio come miglior Coach dell’anno, il “Costa-Anderlini“, consegnato al deus ex machina della squadra, l’allenatore reggino Antonio Polimeni, e il riconoscimento all’Addetto Stampa del club, il giornalista Giovanni Mafrici, insignito del “Premio Roberto Stracca” come miglior addetto stampa del campionato.

Oggi la storia di quell’annata — probabilmente irripetibile per cifre, contenuti, coinvolgimento e risultati — alza al cielo un nuovo trofeo: quello del pubblico più corretto il premio “Kilgour” indetto da Lega Volley, che esalta una cornice, quella reggina, capace di toccare le 7.000 presenze, con numeri da urlo negli ultimi tre anni.

La cerimonia di martedì non sarà dedicata solo alla prima squadra. Sul palco del Cilea saliranno tutti i protagonisti del progetto Sport Specialist. Il settore giovanile amaranto aprirà la giornata: verranno presentati tutti gli atleti dell’attività giovanile, coordinati dal direttore tecnico Billy Gurnari. È la base su cui poggia l’intero movimento. La squadra femminile sarà poi al centro dell’attenzione: la rinnovata formazione parteciperà al campionato nazionale di serie B2 sotto la denominazione Puliservice, allenata da Luciano Azzarà. Una novità importante, che allarga ulteriormente gli orizzonti del club. E dulcis in fundo, la “Stella del Sud”. Spazio alla Domotek Volley, tra intermezzi musicali e non solo.

Nel corso della cerimonia verranno presentate le nuove maglie da gara, gli obiettivi stagionali e tantissime novità, davanti alle istituzioni cittadine, sportive e non solo. Un appuntamento che non è soltanto una presentazione, ma un momento di comunità: la città incontra la sua squadra, e la squadra si mette a disposizione della città.