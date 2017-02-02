Prima uscita di ‘Italico’, il nuovo gusto di gelato
Prima uscita ufficiale per Italico, il gelato creato da cinque maestri gelatieri italiani e proposto all'Istituto Alberghiero Aletti di Trebisacce
02 Febbraio 2017 - 08:13 | di Vincenzo Comi
Prima uscita ufficiale di “..ITALICO ..IL Gelato che Spacca ma unisce l’Italia “Conpait gelato presenta un gelato creato da Grandi Maestri Gelatieri Italiani, Francesco Dioletta Gelateria Duomo (AQ), Davide Destefano Gelateria Cesare (RC), Guido Zandonà Gelateria Ciokkolatte ,Gaetano Vincenzi , Giuseppe Laterza .
Grande successo all’Istituto Alberghiero Aletti Trebisacce. Nell’occasione, i Maestri Gelatieri hanno prodotto il golosissimo gusto “ITALICO” per i presenti.
Uniti si vince sempre.
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