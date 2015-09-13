Primark arriva in Italia a Febbraio 2016

di Manuela Di Vietri – Si è parlato dell’arrivo di Primark in Italia da diversi mesi, ma puntualmente la notizia si scopriva essere la solita bufala che veniva poi sempre smentita dai diretti interessati, lasciando un gran numero di amanti della catena low cost molto deluse.

A quanto pare però, da oggi le cose sono cambiate e la notizia dell’arrivo di Primark si può finalmente considerare vera, perché la conferma arriva direttamente dalla Associated British Foods (che possiede il marchio).

Il primo Primark in Italia dunque, aprirà a Febbraio 2016 ad Arese (provincia di Milano), località raggiungibile da Milano in mezz’ora di auto. Sarà uno store molto grande con i suoi 7 mila metri quadri e si troverà all’interno del nuovo Centro Commerciale costruito nell’ex area Alfa Romeo.

È ufficiale quindi… Lo shopping low cost per uomo, donna, bambino e per la casa sta per arrivare finalmente anche nel nostro Paese. Le amanti del noto marchio irlandese non dovranno più aspettare di fare viaggi a Londra, Parigi, Dublino e nelle altre “fortunate città” dove si possono trovare gli store Primark, adesso ai suoi 250 store se ne aggiungerà uno tutto italiano.

Non resta che diffondere la notizia per la felicità di amici e amiche!

Dal blog www.muainthecity.blogspot.it