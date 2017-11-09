Si è tenuto ieri, mercoledì 8 novembre il secondo raduno della #redconference nell’ambito del PROGETTO GIOVANI CALABRIA riservato ai 2005. 22 atleti hanno preso parte al raduno provenienti dalle società della provincia di Catanzaro e Crotone.

Due ore di allenamento agli ordini di coach Umberto Di Martino assistito da Fausto Scerbo e Antonio Giglio e supportati dal preparatore fisico Valerio Tolomeo. Al raduno hanno preso parte ben 9 ragazzi provenienti dalla selezione under 13 giallo blu guidata da coach Massimo Desumma.

Ecco i nomi: Baronello, Cerra, Ferraiolo, Giampà, Grande, Greco, Lombardi, Miscimarra e Puritano.

Progetto questo dedicato ai 2005 che fa ben sperare tutto il movimento cestistico regionale e che coinvolge da più di un mese atleti provenienti dall’intera regione, da Praia a mare a Reggio Calabria.

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