Il progetto ‘Studio Zero’ al Teatro Politeama di Catanzaro

Il collettivo Spora e Altrove portano al Teatro Politeama un progetto che unisce musica, danza e teatro, nato in due mesi di residenza artistica

“Studio Zero” è il nome del primo progetto del collettivo di arti performative Spora, una produzione a cura di Altrove, già marchio del noto festival di arte urbana che vanta numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e Fondazione Politeama.

Musica, danza e teatro in due mesi di residenza

“Studio Zero” unisce musica, danza e teatro, con la volontà di sperimentare l’unione di diverse arti performative. L’idea è quella di lavorare in maniera molto libera e sviluppare il concept stesso dello spettacolo durante il processo di creazione, nei due mesi di residenza artistica sul palcoscenico del Teatro Politeama di Catanzaro. “Nella nostra visione ed esperienza il sud può essere il luogo perfetto per produrre” – dichiarano gli ideatori del progetto – “non produrre “anche qui” ma “proprio qui”, in un periodo storico in cui dal niente puoi creare tutto”. Degli ideali convergenti con quelli di progetti come Altrove, che mirano a identificare questo sud come culla perfetta per la nascita e lo sviluppo di progetti di arte contemporanea d’avanguardia.

Tra i protagonisti di “Studio Zero” figurano alcuni esponenti di spicco del mondo della danza contemporanea, come Kenji Matsuyama Ribeiro, ballerino già del Grands Ballet Canadiens de Montreal, Kihako Narisawa, danzatrice, coreografa e performer con alle spalle numerose produzioni in tutto il mondo, e Eve Ganneau. A loro si affianca il giovane talento di Claudio Costantino, ballerino e coreografo nato a Catanzaro e con esperienze già in compagnie come BalletBasel e Theater Regensburg, e quello di Mauro Lamanna, attore e regista per il teatro, il cinema e la televisione. Tra gli attori anche Gianmarco Saurino e Renata Malinconico, entrambi già con rinominata esperienza teatrale e nel mondo del cinema, mentre la musica è affidata alle composizioni di Alessandro Nania e Attilio Novellino.

La data della prima e le prevendite

La prima è in programma il 28 dicembre 2016 al Teatro Politeama di Catanzaro.

Le prevendite verranno effettuate presso il botteghino del teatro Politeama in Via Jannoni, 88100 Catanzaro Tel. 0961.501818 – 501819(biglietteria) Fax. 0961.501859, orario di apertura dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e dalle ore 17:00 alle ore 19:00. In alternativa sul sito internet: www.politeamacatanzaro.net