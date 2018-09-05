L'8, 9, 10 e 11 settembre sul Lungomare Falcomatà il festival del gelato artigianale, con 23 maestri gelatieri: tra loro Enzo Pennestrì della Cremeria Sottozero

Il Lungomare Falcomatà l’8, il 9, il 10 e l’11 settembre ospiterà un festival unico, dove la bontà del gelato artigianale, preparato con le migliori materie prime, incontrerà arte, cultura e divertimento grazie ai tantissimi eventi organizzati: spazi di approfondimento, spettacoli, cooking show, animazione dedicata ai più piccoli e tanto altro ancora.

Tra i 23 Maestri provenienti da tutta Italia che delizieranno il vostro palato a suon di gelato, non può di certo mancare Enzo Pennestrì!

Figlio d’arte del maestro gelatiere Tito Pennestrì, Enzo inizia la sua attività nel 1992 dopo aver frequentato i corsi dei più grandi maestri gelatieri internazionali. La filosofia della sua attività consiste nel portare avanti l’unicità del gelato artigianale italiano nel rispetto delle antiche tradizioni che vogliono il gelato prodotto esclusivamente con l’utilizzo di materie prime naturali.

Enzo Pennestrì e la sua Cremeria Sottozero non smettono però di dare uno sguardo al futuro con l’impegno di tecniche all’avanguardia del settore della gelateria mondiale.

Tutto è pronto dunque per Scirubetta! E voi lo siete?

Sottozero ha in serbo per noi tante sorprese! Le scommesse sono aperte, adesso non resta che attendere pazientemente e preparare il palato ad un’esplosione di gelato!

Sottozero è sempre con voi.