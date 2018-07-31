L’Associazione “Nuovi Orizzonti” ha il piacere di annunciare l’apertura ai giochi della tredicesima edizione de “I Tesori del Mediterraneo” 2018. L’evento al clou dell’Estate reggina prende il via ufficialmente dal giorno stesso della conferenza stampa l’1 Agosto che si terrà alle 10:30 presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio.

Il pubblico, i turisti, i fan dei “I Tesori del Mediterraneo” saranno accolti nella splendida location del Lungomare Falcomatà dall’1 al 5 Agosto. L’evento originale nel suo genere racchiude in se come una conchiglia le sue perle preziose, un carnet di eventi che vanno dallo sport, moda, spettacolo, storia, e promozione del territorio.

La Regata del Mediterraneo

Per gli amanti dello Sport: “La Regata del Mediterraneo” con equipaggi provenienti da più parti d’Italia, che si sfideranno nel tratto di mare tra la Rada dei Giunchi e la Rada delle Mura Greche, come da ben tredici edizioni con lo Stretto a fare da scenografia naturale suggestiva dei “Tesori del Mediterraneo”.

Chi segue con passione il mondo dello Spettacolo sarà irresistibilmente attratto dalla Kermesse de “I Tesori” 2018 arricchita ogni sera dalla presenza di ospiti straordinari del panorama italiano; come ad esempio la famosa cantante Federica Carta (di Amici), l’eccezionale duo comico di Made In Sud Enzo&Sal, il noto cantante rap Fred De Palma, gli eccezionali comici di Zelig Nuzzo&DiBiase, il comico di Colorado Mino Abbacuccio e tanti altri.

La Venere del Mediterraneo

In considerazione della bellezza italiana e calabrese, in merito alla moda e per i più trend setter, sfileranno Miss provenienti da tutta Italia per il concorso di Bellezza “La Venere del Mediterraneo”.

Per chi preferisce momenti di approfondimento, dialogo e scambio culturale potrà scegliere “Il Salotto Televisivo” con ospiti d’eccezione dal mondo politico, accademico, settoriale e legati agli enti che hanno aderito all’evento.

E per non scontentare ne il pubblico maschile, ne quello femminile, i giovani o i meno giovani, sono previsti “Il Premio Afrodite”, “ I Giochi delle Dee” e “ L’ Olimpo degli Dei”. Il tutto a tema prettamente greco in onore della cultura e le radici magnogreche della Calabria.

La Cittadella del Mediterraneo

Al centro dei momenti di promozione del territorio il cuore pulsante dell’iniziativa, “ La Cittadella del Mediterraneo” con stand espositivi e promozionali. Le città, gli enti e le aziende partecipanti avranno la possibilità di far conoscere ed apprezzare i prodotti, e promuovere il turismo.

Le varie serate saranno condotte dal navigato e social giornalista Carlo Arnese, la presentatrice Alessandra Giulivo l’anchorwoman della Rai Veronica Maya.

Il Presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti” Natalia Spanò e l’organizzatore dell’evento Paolo Catalano, si dicono entusiasti della grande partecipazione sia degli, enti, le istituzioni, gli artisti che della cittadinanza tutta. Grandi emozioni cominciano a trapelare sui social de “I Tesori del Mediterraneo”. Difatti sulle pagine dell’evento possono essere visualizzati anche gli originali messaggi del giornalista Carlo Arnese, Veronica Maya, e dei tanti partecipanti alle regate, le testimonianze live della brava cantante (Di Amici) Federica Carta, il noto cantante rapper Fred De Palma, e tutti i comici e artisti di caratura nazionale che hanno aderito all’iniziativa. Per chi volesse seguire l’evento e scoprire i “Tesori” è presente su Facebook, Twitter, Instagram con l’hashtag #tesorimed2018 e invece per chi fosse impossibilitato a raggiungere il teatro della manifestazione può seguire la diretta sul sito www. Tesoridelmediterraneo.it