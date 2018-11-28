Sabato 1° dicembre torna sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria l’Happy Run, la “corsa della felicità” in versione natalizia, ideata e promossa da Giusy Versace e dall’ associazione da lei fondata Disabili No Limits Onlus, per correre assieme senza limiti e diversità.

Programma e percorso della corsa-camminata

La manifestazione sarà come sempre una grande festa per grandi e piccini che animerà Piazzale Stazione Lido. Alle 15 apriranno i gazebo per il ritiro dei pacchi gara, mentre alle 16 è prevista la partenza della corsa-camminata che vedrà correre e camminare assieme bambini, famiglie, appassionati, persone disabili e gli amici a 4 zampe. Il percorso sarà di circa 4 km e percorrerà tutto il lungomare Falcomatà fino alla stazione Centrale, per poi tornare indietro. In coda alla corsa, un Babbo Natale in bicicletta accompagnerà gli ultimi concorrenti. Alle 17 inizieranno le premiazioni dei primi partecipanti al traguardo: il primo uomo, la prima donna, il primo bambino e il primo cane.

Parteciperanno all’evento anche alcuni gli atleti del “Giro d’Italia in Handbike”, partners dell’iniziativa.

Nell’area adiacente alla zona di partenza e arrivo sarà allestito un piccolo villaggio di natale dove le numerose associazioni no profit del territorio allestiranno dei mercatini di Natale proponendo idee regalo.

Iscrizioni e finalità benefica

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt, il pettorale e il cappellino rosso di Babbo Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili per uno o più disabili del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport. In particolare, la Disabili No Limits cercherà di regalare una protesi da corsa ad un ragazzo di 18 anni di Palmi (Rc) che, qualche mese fa, ha perso una gamba a causa di un incidente stradale. Non a caso, slogan dell’evento è il motto “Tutti insieme per regalare un sorriso”

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile acquistare pettorale e pacco gara direttamente dal sito ufficiale happyrun.it.

Tra i punti individuati per la prevendita ci sarà anche l’Hostaria dei Campi, la nota pizzeria reggina che si trova in via Reggio Campi a Reggio Calabria.