Angelo Pintus sarà live il 16 Novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria (RC) con lo spettacolo Destinati all’Estinzione.

C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che lacolpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Tutto questo e molto altro in “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”, lo spettacolo che Angelo Pintus al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Posti a sedere numerati con scelta su pianta. Biglietti a partire da € 15.00 + commissioni di servizio

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