Tutto pronto per “Noto InfioraTa….urianova, il giro del mondo in 80 metri”

Dopo il grande successo dell’anno scorso, è tutto pronto per la seconda edizione della nota kermesse “Noto InfioraTa….urianova, il giro del mondo in 80 metri”, la più grande infiorata del Sud Italia dopo quella di Noto.

L’evento che vede anche per questa attesa edizione in prima linea l’intera componente della Pro Loco sarà presentato domani pomeriggio alle ore 17 nella sala Levato di palazzo Campanella dal presidente e dal segretario della Pro Loco “Taurianova nel Cuore” Francesco Bellantonio e Nello Stranges, dal consigliere regionale Francesco Cannizzaro, dal sindaco di Taurianova Fabio Scionti, dal consigliere Città metropolitana Eduardo Lamberti Castronuovo e dal direttore generale del Parco nazionale dell’Aspromonte Sergio Tralongo.

Petali di fiori ed abili maestri daranno vita ad una delle più suggestive ed antiche manifestazioni artistiche del mondo creando una perfetta sinergia tra talenti locali pronti a mettere insieme bellezza, creatività e cultura.