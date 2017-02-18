Una proposta di legge per la tutela e la valorizzazione del gelato artigianale calabrese

Preservare un’arte antica e promuovere l’eccellenza del prodotto: il gelato di Calabria. Di questo e non solo, si discuterà domenica 19 Febbraio alle ore 11 presso il Gazebo “Cremeria Sottozero”, con il consigliere regionale Francesco Cannizzaro promotore della proposta di legge “Tutela e valorizzazione del gelato artigianale calabrese”, il presidente Associazione italiana gelatieri Vincenzo Pennestrì e il delegato Regione Calabria Conpait Davide De Stefano.

“La nostra terra è fucina di tante professionalità che negli anni, hanno dimostrato il vero volto di una Calabria operativa e sana che, con i suoi professionisti, nei vari settori, si è distinta nel panorama nazionale – afferma il consigliere regionale Cannizzaro – Un esempio di vero talento, affidabilità ed esperienza sono i nostri due imprenditori Davide De Stefano titolare della gelateria “Cesare” vincitrice del primo posto nel contest sul sito Gastronauta come “Migliore gelateria d’Italia” e il presidente dell’Associazione italiana gelatieri Enzo Pennestrì che hanno fatto conoscere al mondo le nostre eccellenze culinarie e, nel corso della loro attività, hanno tutelato il vero gelato artigianale italiano. Pertanto, ho pensato di promuovere una proposta di legge finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle peculiarità dell’arte gelatiera e pasticciera in genere affinchè queste nostre specialità e, soprattutto, i nostri professionisti gelatieri diventino garanzia di successi per la nostra terra”.

Durante l’incontro con la stampa, sarà approfondita la proposta di legge del consigliere Cannizzaro e saranno esposte le nuove “sfide” e impegni futuri dei due rinomati pasticceri reggini.