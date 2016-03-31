Prosecuzione del servizio di disinfestazione contro gli insetti alati

AVR ha avviato dal 23 marzo i trattamenti antilarvali contro zanzare e altri insetti alati: calendario zona per zona fino al 18 aprile

A partire dal mercoledì 23 marzo, AVR ha avviato gli interventi antilarvali di demuscazione e dezanzarizzazione, attraverso l’impiego di sostanza larvicida rivolta contro insetti, ed altri artropodi alati allo stato larvale, le cui uova deposte in acqua stagnante e le relative larve, compiono in luogo tutto il ciclo vitale sino alla trasformazione in adulto.

Le zone e il calendario dei trattamenti antilarvali

Nei territori delle ex-circoscrizioni cittadine, a seguito della opportuna individuazione delle zone a rischio, i lavori di disinfestazione si stanno effettuando in tutti gli spazi ed impianti pubblici, canali, caditoie, giardini pubblici, piazze con aiuole, viali alberati, aree mercatali comunali e in genere in tutte le zone umide o dove vi siano pozze ed acque stagnanti.

Il prodotto larvicida utilizzato è il DIFLOX FLOWABLE della I.N.D.I.A. Spa approvato dal Ministero della Salute al n. 16353.

Per gli interventi vengono utilizzati:

Irroratrici a pompa, con serbatoio di 10 litri

Autocarro leggero dotato di cisterna e atomizzatore a lancia.

Si riporta qui di seguito il calendario della campagna anti larvale che si seguendo in tutte le ex circoscrizioni cittadine:

ZONA DATA TURNO 1 S.CATERINA 25/03/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 2 REGGIO CAMPI 28/03/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 3 SBARRE 29/03/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 4 GEBBIONE 30/03/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 5 MODENA 31/03/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 6 CATONA 01/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 7 GALLICO 04/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 8 ARCHI 05/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 9 ORTI’ 06/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 10 CANNAVO’ 07/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 11 RAVAGNESE 08/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 12 GALLINA 11/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 13 PELLARO 12/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 14 CENTRO STORICO 13/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 14/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 15 TREMULINI 15/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00 18/04/2016 DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00

La disinfestazione contro gli adulti a giugno

A completamento del trattamento antilarvale, AVR procederà nel mese di giugno 2016 con una campagna cittadina di disinfestazione adulticida contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi piretroidi a basso impatto ambientale, intendendo con questo termine insetticidi efficaci a bassi dosaggi e formulati senza solventi nocivi.

In particolare, l’insetticida utilizzato è il PERMACOL della ColKIm approvato dal Ministero della Salute al n. 19856 che viene irrorato per mezzo di autocarro attrezzato di nebulizzatore.

Gli interventi, larvicida ed adulticida, vengono svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza, E SONO SEMPRE PRECEDUTI DA OPPORTUNA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA PER MEZZO DI CARTELLI INFORMATIVI LUNGO LE STRADE INTERESSATE.

Le raccomandazioni alla popolazione