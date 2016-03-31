Prosecuzione del servizio di disinfestazione contro gli insetti alati
AVR ha avviato dal 23 marzo i trattamenti antilarvali contro zanzare e altri insetti alati: calendario zona per zona fino al 18 aprile
31 Marzo 2016 - 18:10 | di Vincenzo Comi
A partire dal mercoledì 23 marzo, AVR ha avviato gli interventi antilarvali di demuscazione e dezanzarizzazione, attraverso l’impiego di sostanza larvicida rivolta contro insetti, ed altri artropodi alati allo stato larvale, le cui uova deposte in acqua stagnante e le relative larve, compiono in luogo tutto il ciclo vitale sino alla trasformazione in adulto.
Le zone e il calendario dei trattamenti antilarvali
Nei territori delle ex-circoscrizioni cittadine, a seguito della opportuna individuazione delle zone a rischio, i lavori di disinfestazione si stanno effettuando in tutti gli spazi ed impianti pubblici, canali, caditoie, giardini pubblici, piazze con aiuole, viali alberati, aree mercatali comunali e in genere in tutte le zone umide o dove vi siano pozze ed acque stagnanti.
Il prodotto larvicida utilizzato è il DIFLOX FLOWABLE della I.N.D.I.A. Spa approvato dal Ministero della Salute al n. 16353.
Per gli interventi vengono utilizzati:
- Irroratrici a pompa, con serbatoio di 10 litri
- Autocarro leggero dotato di cisterna e atomizzatore a lancia.
Si riporta qui di seguito il calendario della campagna anti larvale che si seguendo in tutte le ex circoscrizioni cittadine:
|ZONA
|DATA
|TURNO
|1
|S.CATERINA
|25/03/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|2
|REGGIO CAMPI
|28/03/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|3
|SBARRE
|29/03/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|4
|GEBBIONE
|30/03/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|5
|MODENA
|31/03/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|6
|CATONA
|01/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|7
|GALLICO
|04/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|8
|ARCHI
|05/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|9
|ORTI’
|06/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|10
|CANNAVO’
|07/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|11
|RAVAGNESE
|08/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|12
|GALLINA
|11/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|13
|PELLARO
|12/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|14
|CENTRO STORICO
|13/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|14/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|15
|TREMULINI
|15/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
|18/04/2016
|DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 03.00
La disinfestazione contro gli adulti a giugno
A completamento del trattamento antilarvale, AVR procederà nel mese di giugno 2016 con una campagna cittadina di disinfestazione adulticida contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi piretroidi a basso impatto ambientale, intendendo con questo termine insetticidi efficaci a bassi dosaggi e formulati senza solventi nocivi.
In particolare, l’insetticida utilizzato è il PERMACOL della ColKIm approvato dal Ministero della Salute al n. 19856 che viene irrorato per mezzo di autocarro attrezzato di nebulizzatore.
Gli interventi, larvicida ed adulticida, vengono svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza, E SONO SEMPRE PRECEDUTI DA OPPORTUNA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA PER MEZZO DI CARTELLI INFORMATIVI LUNGO LE STRADE INTERESSATE.
Le raccomandazioni alla popolazione
Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che i prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non provocare danni per l’uomo e l’ambiente.
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